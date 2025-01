Dopo l'importante vittoria di Venezia, l'Inter scenderà in campo per recuperare la gara col Bologna domani sera. Inzaghi dovrà fare i conti con le assenze a centrocampo e sceglierà il trio migliore per affrontare i rossoblù. In corsa anche Frattesi , anche se Barella sembra ancora davanti.

"Domani c’è una occasione diretta contro il Bologna, e Frattesi si candida per una maglia dall’inizio che manca dal 19 dicembre, in Coppa Italia contro l’Udinese. In verità, Barella gli sta sempre davanti, mentre Davide ha molte più probabilità di partire dal 1’ domenica con l’Empoli, contro cui ha segnato due gol all’andata il 30 ottobre: quella è stata una delle poche giornate ruggenti in stagione, guarda caso la sua ultima da titolare in Serie A. In generale, però, Frattesi non pare più lo spacca-partite vitaminico ed energico della stagione dello scudetto, gli errori sotto porta a Riad contro il Milan e anche domenica in Laguna non sembrano poi così casuali. Eppure ad Appiano si allena sempre al massimo e il sorriso con i compagni (che lo adorano) è rimasto lo stesso", rivela La Gazzetta dello Sport.