"Da -246 a -140 a -85 a -36 milioni. La lenta, ma inesorabile, marcia dell’Inter verso il riequilibrio contabile ha compiuto un altro passo in avanti. La cosa più importante, però, è avvenuta in coda all’esercizio 2023-24, il cui bilancio è stato appena approvato dall’assemblea degli azionisti: a maggio il fondo statunitense Oaktree è subentrato a Zhang, incapace di rimborsare un prestito che con gli interessi era lievitato a 395 milioni. Da un giorno all’altro, l’Inter si è ritrovata con una proprietà solida e senza più la spada di Damocle di quel finanziamento che, seppur stipulato a valle, aveva ammantato di incertezze il futuro del club. Oaktree, nel primo trimestre di questa stagione, ha proceduto con una ricapitalizzazione di 47 milioni. «Il loro sostegno ci porterà ad accelerare il percorso di risanamento», ha detto il presidente Beppe Marotta, il quale ha fatto un cenno all’inchiesta sugli ultras («siamo parte lesa, non abbiamo strumenti per tutelarci contro cose che non c’entrano con il calcio») , è tornato sul progetto della seconda squadra («stiamo valutando se attivarla nel 2025-26») e ha rimarcato l’importanza di un nuovo stadio («essenziale per lo sviluppo, Oaktree dà nuovo impulso»).