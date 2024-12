"Rivoluzioni? No, grazie. Non adesso quantomeno: c’è da chiudere l’anno in bellezza, e per Simone Inzaghi non c’è niente di più bello che aggiungere altri tre punti alla classifica della sua Inter. Specialmente perché domani Lautaro e compagni saranno i primi a scendere in campo nella corsa scudetto a tre con Atalanta e Napoli: comincia l’Inter a Cagliari alle 18, in serata toccherà alla capolista in casa della Lazio e domenica sarà la volta di Conte che ospiterà il Venezia al Maradona. Simone vuol mandare un messaggio ai rivali e per scriverlo è orientato ad affidarsi ai suoi uomini migliori: e allora rotazioni limitate al minimo e gestione delle energie prevalentemente a partita in corso. Come è successo nel 2-0 al Como", scrive La Gazzetta dello Sport.