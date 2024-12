SM – Inter, obiettivo Castro. Rientra tra direttive Oaktree. Fissato il prezzo

"È l'identikit giusto per l'Inter, l'uomo che può rappresentare una valida alternativa a Lautaro Martinez". Anche a SportMediaset hanno parlato di Santiago Castro , attaccante argentino del Bologna, classe 2004. "A vent'anni è già un giocatore esperto e smaliziato, arrivato a gennaio dal Velez nella scorsa stagione per sostituire Zirkzee, il calciatore non ci ha messo molto a prendere le misure del campionato di Serie A e dopo l'addio di Motta ha interagito immediatamente con Italiano. Lo chiamano torito, il piccolo toro", raccontano.

Fissato il prezzo

16 presenze in Serie A 4 gol e pregevoli assist. Marotta punta sui giovani nella prossima stagione seguendo quella che è la direttiva data da Oaktree, nuova proprietà nerazzurra. La società rossoblù avrebbe fissato il prezzo - secondo il tg sportivo di Italia 1 - sui 25-30 mln per un giocatore il cui arrivo all'Inter sarebbe previsto a luglio, un'operazione per la prossima stagione. Una trattativa da condurre 'facendo attenzione alle lusinghe che arrivano dalla Juve e dal suo ex allenatore, Thiago Motta", conclude il tg sportivo.