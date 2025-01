Serve ripartire subito, per togliersi di dosso le scorie di un derby fra i più infelici degli ultimi anni, per riprendere la marcia verso i grandi obiettivi di stagione e dimostrare di essere la squadra più forte. L'Inter deve reagire, non ci sono alternative. La sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan è stata cocente, ma la stagione certo non si ferma. E, anzi, nei prossimi giorni i nerazzurri sono attesi da un tour de force mica da ridere. Anche se, come riferisce il Corriere dello Sport, il calendario può dare una mano alla voglia di riscatto della squadra di Inzaghi:

"Il calendario può fare da sponda alla ripartenza nerazzurra. Fino al 2 febbraio, infatti, giorno in cui si disputerà il terzo derby della stagione, per il quale Lautaro e soci già meditano vendetta, non ci saranno scontri diretti in campionato. L’unico snodo complicato sarà quello del recupero con il Bologna, di mercoledì prossimo. Per il resto, gli avversari dell’Inter saranno Venezia, Empoli e Lecce. Vero che, da domenica prossima, quando la truppa di Inzaghi sarà di scena nel capoluogo veneto, non ci sarà tregua negli impegni. Visto che c’è pure il girone di Champions da completare. Nemmeno gli avversari europei, però, sembrano trascendentali: prima il blitz in terra ceca, in casa dello Sparta Praga, e poi il match casalingo con il Monaco".