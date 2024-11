"È una squadra capace di esercitare sull’avversario una pressione inarrestabile e inesauribile. Ieri sera ha preso al collo i tedeschi e non li ha fatti avvicinare alla porta di Sommer se non negli ultimi 10'. L’Inter non è mai compassata, quando ragiona lo fa senza fermarsi, senza abbassare troppo il ritmo, se non quando il vantaggio è consistente. Un difetto? Sì, c’è, o almeno c’è stato nella sfida di ieri sera: per il gioco prodotto, come qualità e quantità, l’Inter avrebbe dovuto segnare di più, mettendosi al riparo da eventuali scherzetti che soprattutto in Champions ti devi sempre aspettare. È giusto aggiungere che in questa difesa del risultato il Lipsia (a cui mancavano diversi titolari) ha dato una mano all’Inter. Non è mai stato davvero pericoloso e ha spinto solo negli ultimi 10' quando i campioni d’Italia hanno accusato un po’ di stanchezza. Del resto se dopo cinque partite di Champions ha zero punti una ragione dovrà pur esserci".