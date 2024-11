"Tutto molto alla portata, tutto davanti agli occhi di Lautaro e compagni. Che ora, se possibile, spaventano ancor di più le rivali. Si possono individuare almeno quattro motivi per cui in casa Inter adesso ci credono tutti. Il primo è legato al “metodo Inzaghi”. L’allenatore ha una media punti in Champions, da quando è in nerazzurro, da 1,91 a partita. Giusto per rendere l’idea: usando ovviamente come parametro i tre punti a vittoria per tutti, su una panchina italiana solo tre tecnici hanno fatto meglio nella storia, Fabio Capello con il Milan (media 2,34 punti), Helenio Herrera con l’Inter (2,09) e Giovanni Trapattoni con la Juventus (2). Il metodo ormai è noto a tutti: rotazioni e turnover anche estremi, scelte tattiche che hanno portato la squadra a vincere le partite in tanti modi diversi, sia dominando sia sapendo soffrire", sottolinea La Gazzetta dello Sport.