CorSport sull’Inter: “La sensazione è che alcuni giocatori…”

Dopo un primo tempo sottotono, l'Inter l'ha subito sbloccata in avvio di ripresa con Carlos Augusto. "Giusto a inizio ripresa, Carlos Augusto (non marcato e al secondo centro consecutivo in campionato) ha incornato l'angolo di Calhanoglu, bucando Reina. Nel frattempo, comunque, l’Inter aveva già provveduto ad accelerare con maggiore intensità. Tanto che il corner era nato da un’azione tambureggiante, conclusa da un tocco ravvicinato di Thuram, che Dossena aveva deviato in angolo. Ma se il Como era stato già coraggioso sullo 0-0, una volta in svantaggio è divenuto sfrontato. E i nerazzurri hanno rischiato grosso: provvidenziale prima il solito Carlos Augusto in chiusura su Goldaniga e poi Sommer, abbassandosi come un gatto, sulla stoccata del solitario Paz, liberato da uno schema su angolo. L’errore dell’Inter è stato quello di non sfruttare gli spazi che il Como ha concesso. Ma soprattutto i nerazzurri hanno mostrato troppa lentezza nelle transizioni difensive, permettendo agli ospiti di risalire il campo troppo facilmente. Ci ha pensato Thuram a scacciare la paura", la chiosa del CorSport.