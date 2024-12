"In quella che si preannuncia come una lunga battaglia, aver ritrovato i gol di Barella e gli assist di Mkhitaryan sarà fondamentale per la gestione del gruppo. Il fatto di poter chiudere i conti in fretta consente a Inzaghi di risparmiare qualche titolare, cosa che con il calendario spacca-gambe di dicembre farà tutta la differenza. Aggiungi il fatto che la difesa sia tornata quasi insuperabile e il ruolo di anti-Napoli è praticamente assegnato. A fare impressione è poi la catena di sinistra, dove Bastoni e Dimarco fanno il bello e il cattivo tempo".