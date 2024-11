A tre giornate dalla fine del maxi girone di Champions League, due italiane (Inter e Atalanta) su cinque sono tra le prime otto nella classifica e altre due (Milan e Juventus) sarebbero agli spareggi. Segno che adesso in Europa il calcio italiano conta come sottolinea la Gazzetta dello Sport. "C’è stata un’epoca in cui le italiane nelle coppe erano come il cowboy con la pistola davanti a quello col fucile: un cowboy morto. Tempi non lontanissimi, fino al 2022, quando la Roma ha vinto la tanto derisa Conference. Da allora cinque finali. Il fatto che ne abbiamo vinto una sola, con l’Atalanta in Europa League, non stravolge la prospettiva. Siamo tornati".