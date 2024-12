Lunedì di campionato per l'Inter, che questa sera affronta a San Siro il Como. Inzaghi deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa: agli infortuni di Pavard e Acerbi si sono aggiunto gli acciacchi di de Vrij e Darmian, che non verranno rischiati anche in vista della Supercoppa di inizio gennaio. Scelte obbligate per Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport: "Organico abbondante in quantità e qualità? Sì, certo. Ma si può comunque andare in emergenza se i guai si concentrano su un reparto. Ed è ciò che sta accadendo all'Inter. Ai lungodegenti Pavard (out dal 26 novembre) e Acerbi (fermo dal 23 dello stesso mese) si sono aggiunti gli acciacchi di De Vrij e Darmian. Nel loro caso, non si tratta di problemi muscolari, ma di contusioni al ginocchio. L'italiano l'ha rimediata giovedì con l'Udinese in Coppa Italia e l'articolazione ieri era ancora gonfia, a differenza di quella dell'olandese che dopo una verifica questa sera contro il Como potrebbe anche essere convocato per andare in panchina".