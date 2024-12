Inzaghi ha i difensori contati. Altri due infortunati nel reparto arretrato, scelte praticamente obbligate per il tecnico dell'Inter per la gara di questa sera contro il Como a San Siro.

"Senza Acerbi e Pavard ormai da settimane e senza Darmian e probabilmente De Vrij, Inzaghi vara un terzetto inedito — più che altro per la posizione centrale di Bastoni — ma di assoluta affidabilità. Detto questo, le alternative difensive scarseggiano, il primo posto è solo virtuale perché l’Inter ha due partite in meno dell’Atalanta, senza contare che il Como della stellina Nico Paz che piace a tutti (anche all’Inter) non rinuncia mai a praticare il suo calcio propositivo e tecnico e fin qui è la terza squadra del campionato con più tiri verso la porta, dopo Atalanta e Inter. Però Inzaghi non vuole ritrovarsi con delle sorprese poco gradite sotto l’albero: solo regali espressamente richiesti nella letterina", scrive il Corriere della Sera.