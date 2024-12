"Una settimana fa, nel 2-0 del Como alla Roma, Nico ha incantato e segnato al Sinigaglia sotto occhi illustri: quelli delle star di Hollywood in tribuna, ma anche e soprattutto quelli di Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro. Al blitz di Zanetti sono seguite le parole di Simone Inzaghi ieri ad Appiano. Due indizi bastano e avanzano per fare una prova, specialmente se l’allenatore dell’Inter si interessa a un potenziale obiettivo anche sotto l’aspetto caratteriale. Il profilo di Paz, poi, si incastra con l’identikit del giocatore per il quale vale la pena investire secondo Oaktree: giovane – e Paz, classe 2004, lo è – e di grande talento".

"Il Real Madrid ha prelevato Nico Paz dal vivaio del Tenerife nel 2016, salvo poi cederlo la scorsa estate al Como: l’argentino ha messo insieme 8 presenze in prima squadra, segnando anche in Champions (al Napoli), ma le stelle di Ancelotti gli chiudevano la strada. Il Real si è riservato il diritto di recompra, oltre alla percentuale sulla rivendita, ma se da Madrid non si muoveranno subito l’Inter può entrare in scena. E mettere sul piatto col Como un altro ventenne di grande prospettiva, quel Pio Esposito che segna a ripetizione allo Spezia in B e si prepara al salto tra i big. L’altra grande carta si chiama... Lautaro. È stato proprio lui a dare il “cinque” a Paz qualche mese fa lasciandogli il posto in Argentina-Bolivia, debutto di Nico in nazionale. Il biondino servì un assist a Messi, poi disse: «Giocare con gente come Leo e Lautaro è pazzesco». E se diventasse un’abitudine in nerazzurro?", sottolinea Gazzetta.