"Mercoledì, infatti, l’Inter dovrà andare a Praga per prendersi i 3 punti e non complicarsi la strada per gli ottavi di Champions. Ieri, il tecnico piacentino ha saggiamente scelto di risparmiare inizialmente Bastoni e Thuram, così da averli più freschi in terra ceca. Il guaio, invece, è che, mentre Asllani, ha dato segnali confortanti dopo le critiche nelle ultime uscite, né Zielinski né Taremi hanno date le risposte attese. All’iraniano, ancora una volta, non ha compreso di dove sfoderare la sciabola", aggiunge il quotidiano.