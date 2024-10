Inter, finalmente Palacios: Inzaghi lo aveva detto. Chissà se col Venezia…

A due mesi dal suo arrivo, Tomas Palacios ha fatto il suo debutto con la maglia dell'Inter. Simone Inzaghi ha concesso all'argentino dieci minuti abbondanti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, all’appello ora, tra i giocatori di movimento, per questa stagione manca solo Tajon Buchanan, che ieri si è riscaldato a lungo senza entrare in campo.

"Simone Inzaghi l’aveva detto e lo sta facendo: «Avrò bisogno di tutta la rosa». E ieri del difensore argentino arrivato questa estate il tecnico ha raccontato: «Si sta impegnando tantissimo, anche i compagni erano contenti per il suo esordio perché sta lavorando bene. Avrà un grande futuro, ci darà soddisfazioni: ora deve solo studiare i più esperti davanti a lui». Chissà che Palacios non trovi altro spazio già domenica contro il Venezia, anche se per De Vrij non sembrano esserci particolari problemi dopo la sostituzione".