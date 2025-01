L'anno scorso non erano neanche un tema. Quest'anno sì, e anche piuttosto delicato. Gli infortuni in casa Inter stanno avendo un'incidenza indubbiamente maggiore e portano assenze che nell'economia della stagione finora hanno avuto un peso. Su questo tema si sofferma anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Un anno fa, nell’infermeria non c’era nemmeno bisogno di accendere la luce. In questa prima metà di stagione, invece, non è mai stata vuota. Tralasciando operazioni, infortuni traumatici forme influenzali varie, da inizio preparazione, sono stati ben 11 i guai muscolari con stop dai 7 giorni in su altri e 8 quelli sotto la settimana. Siamo circa al doppio rispetto all’annata passata quando erano stati, rispettivamente, 6 e 3. Chiaro la stagione è più intensa. E buona parte degli uomini di Inzaghi non solo sono in nazionale, ma sono anche titolari nelle proprie rappresentative.