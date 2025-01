"Piuttosto, in campionato non bisognerà perdere la velocità di crociera e vincere nella spremuta di partite che i nerazzurri hanno davanti, la trasferta in Laguna di domenica più Bologna ed Empoli a San Siro in appena una settimana. Poi subito dopo in Champions a Praga bisognerà assicurarsi il G8 una volta per tutte. Un passo alla volta per superare lo shock, non a caso è stata una, e solo una, la parola più usata da tutti i nerazzurri nella notte scura di Riad: Venezia, sette lettere per ritrovare la luce", aggiunge il quotidiano.