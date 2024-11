Dopo la vittoria con il Verona per 5-0, l'Inter si prepara per la prossima sfida. Domani sera a San Siro arriva il Lipsia, avversario ostico per il cammino in Champions League. La squadra di Inzaghi vuole continuare a vincere per raggiungere quanto prima gli ottavi, senza passare dai playoff.

"Tanto per entrare in sintonia con il sentiment dell’Inter, lo stato d’animo che il 5-0 di Verona ha semplicemente rinvigorito: nell’anno solare 2024, tenendo come riferimento i cinque campionati top d’Europa, solo Barcellona (81) e Real Madrid (80) hanno conquistato più punti della squadra di Simone Inzaghi, ora a quota 77. Rende bene l’idea, questo numero, di come l’Inter sia diventata una squadra... fedele al proprio nome, internazionale. Europea, per la precisione, per continuità di risultati oltre che intensità di gioco: l’Inter è praticamente sempre dove ti aspetti che sia, in lotta su tutto", scrive La Gazzetta dello Sport.