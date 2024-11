Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, nel corso di Sky Calcio Club ha parlato della gestione della rosa da parte di Inzaghi, con i 5 calciatori più impiegati in campionato (Mkhitaryan, Thuram, Dimarco, Bastoni e Lautaro) che sono completamente diversi dai 5 più impiegati in Champions League (Taremi, Dumfries, Pavard, Bisseck e Zielinski): "Non mi sorprende, già l'anno scorso lo faceva. Taremi quasi sempre titolare in Champions, l'anno scorso lo era Arnautovic quando stava bene, faceva sempre riposare uno tra Lautaro e Thuram".