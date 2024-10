L’Inter si trova in una fase di consolidamento, con una rosa esperta e abituata a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. Grazie a una base stabile e giocatori di lunga esperienza internazionale, il club di Simone Inzaghi punta su un gruppo maturo e pronto per ottenere risultati immediati.

Non a caso, i nerazzurri sono stati l’unica squadra italiana a scendere in campo in Champions League quest'anno con un’età media dei titolari superiore ai 30 anni. Tale esperienza si è rivelata fondamentale nei successi recenti dell’Inter, che ha conquistato traguardi importanti, guidata da giocatori capaci di fare la differenza nei momenti chiave.

Nonostante questa strategia consolidata, l’Inter sta già tracciando un percorso di rinnovamento: il fondo Oaktree ha imposto una nuova politica mirata al ringiovanimento della rosa. Nonostante gli arrivi di Taremi e Zielinski, entrambi over 30, un’eccezione, la proprietà californiana ha chiaramente bocciato altri acquisti di veterani, come Hermoso e Ricardo Rodriguez, indicando una linea più giovane per il futuro. Le prossime sessioni di mercato seguiranno dunque questa direzione, col fine di mantenere competitività e valore patrimoniale.

La Juve, invece, ha intrapreso un percorso diverso, volto alla costruzione di un nuovo ciclo basato su giovani talenti. Con l’arrivo del tecnico Thiago Motta e del direttore sportivo Giuntoli, i bianconeri hanno avviato una sorta di “anno zero” che sta portando i frutti sperati.

Nella squadra bianconera figurano under 25 come Fagioli, Vlahovic, Cambiaso, Yildiz e Conceicao, giovani ormai fondamentali nel progetto juventino. A questi si aggiungono i baby talenti della Next Gen, tra cui Adzic, Mbangula, Savona e Rouhi, che Motta sta gradualmente inserendo nella prima squadra.

Questa svolta è una scelta strategica per la Juventus, mirata a gettare le basi per un ciclo vincente a lungo termine.