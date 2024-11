Fabrizio Biasin, ospite di Cronache di Spogliatoio, si è proiettato sul mercato estivo dell'Inter. Nel 2025, non ci sarà calma piatta come successo nella scorsa sessione: "La scorsa estate l'Inter ha confermato in blocco la sua squadra e ha fatto una cosa che non faceva da un po'. Cioè, non vendere dei pezzi importanti. Io credo che l'estate prossima, quando l'Inter dovrà invece sostituire tante cose, perché qualcuno è in scadenza, qualcuno è vecchio...io mi aspetto che possa capitare che invece si torni all'antico, cioè alla bella plusvalenza che ti permette di fare il mercato.