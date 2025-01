“Terzo gol nelle ultime cinque partite. Lautaro Martinez sta lentamente tornando alla sua normalità, quella di marcatore spietato, e ieri sera ha fatto male anche al Bologna dando una continuità ai gol registrati contro Milan e Cagliari. Sull’assist arrivato dalla sinistra da Dimarco, il Toro ha bruciato Lykogiannis per fare centro con il sinistro e trovare la sua nona gioia stagionale. Tutto questo nonostante al triplice fischio sia rimasto l’amaro in bocca per il mancato successo, ancora una volta nel giro di dieci giorni, proprio com’era accaduto in Supercoppa in Arabia dopo aver sbloccato il match in finale contro il Milan. L’argentino campione del mondo non segnava a San Siro, davanti al proprio pubblico, da quasi due mesi mezzo (all’andata contro il Venezia) e ieri dopo il gol prima ha esultato rabbiosamente, poi ha messo le mani giunte per chiedere scusa ai tifosi nerazzurri per questi primi mesi della stagione così difficili e in controtendenza rispetto a quelli dell’anno scorso. La rete a fine primo tempo ha sciolto l’attaccante argentino, che, come già successo in altre partite in cui era andato a segno, ha spazzato via la pressione per giocare in maniera più sciolta, anzitutto dal punto di vista psicologico.