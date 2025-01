Tuttavia è bene ricordare che l'Inter arrivava da 6 vittorie consecutive in campionato e che, dalla sconfitta nel derby del 22 settembre, ha ottenuto 11 successi e 3 pareggi. Insomma, vietato fare drammi: gli obiettivi stagionali sono ancora lì, le chance dei ragazzi di Inzaghi di bissare lo scudetto dello scorso anno sono rimaste intatte. Il tutto senza tralasciare il sogno Champions. Questo pareggio con il Bologna, che in tanti hanno frettolosamente paragonato al ko dell'aprile del 2022 che consegnò il titolo nelle mani del Milan, non deve rappresentare un incubo o far scattare campanelli d'allarme. A patto di riprendere subito la marcia, a partire dal match di domenica contro l'Empoli.