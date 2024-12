Nessuno strascico dopo la sconfitta ottenuta in Champins col Bayer. L'Inter vuole rialzare subito la testa e quale occasioni migliore se non in uno scontro diretto come quello di lunedì contro la Lazio. Inzaghi ha spinto la squadra in allenamento e ha ricevuto risposte importanti da tutto il gruppo.

"Il tecnico ha fiducia, ha visto segnali ottimi nelle ultime ore: la delusione Leverkusen, che nulla compromette in fatto di qualificazione diretta agli ottavi in Champions, è già dimenticata. La gara di lunedì contro la Lazio è un passaggio delicato. Lo è per l’allenatore, dal punto di vista emotivo. Lo è per la squadra, che ha mostrato qualche pecca negli scontri diretti in questa stagione. Non è il momento di lasciare punti per strada. Non c’è mai un momento giusto, benintesi. Ma l’Inter ora non vuole perdere terreno da chi è davanti in classifica, anche solo per via della partita in meno disputata. E anzi, l’obiettivo è chiudere il 2024 con nove punti, prima di dedicarsi alla Supercoppa", riporta La Gazzetta dello Sport.