In casa Lazio "Assenza forzata in attacco per Baroni. Nella supersfida di lunedì mancherà per squalifica Castellanos. Noslin, visto anche quel che ha fatto a Napoli, pare la soluzione più scontata. In mediana torna dal primo minuto Rovella dopo lo stop imposto dal giudice sportivo. Baroni spera di recuperare anche Vecino come ulteriore alternativa In difesa Romagnoli è stato preservato contro l’Ajax. Il centrale difensivo non è al meglio ma al momento la sua presenza non è in dubbio", si legge su Sky Sport.