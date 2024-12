"Pur con qualche acciacco, l’Inter si presenta nella città dell’aspirina con lo smoking della grande squadra, ma rigorosamente sotto alla tuta da lavoro. Come il suo regista Calhanoglu, che da qui ha preso il volo per Milano ed è diventato, in una evoluzione del ruolo non ancora terminata («Sto ancora crescendo») il giocatore di tutta la Champions che recupera più palloni a partita (8.7 di media). Dall’altra parte però c’è Xhaka, che ha la più alta percentuale di passaggi precisi sotto pressione (93%) in una sfida che promette spettacolo. Considerato che il Bayer, ha vinto le ultime 5 partite c’è poco da stare tranquilli, anche se l’assenza di Boniface e la forma precaria di Schick tolgono qualcosa".