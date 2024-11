"Al fianco del Toro, giocherà Taremi, partito sempre titolare nelle 4 partite di Champions, con un minutaggio (335’) curiosamente superiore a quello raccolto in 10 presenze di campionato (232’). Altrettanto curiosamente i primi 5 nerazzurri per minutaggio in campionato non si sovrappongono ai primi 5 della Champions. Simone, che ha un approccio scientifico al turnover, è per la separazione delle carriere. Ma stasera, la formazione chiamata a mettere a terra il match-point, dev’essere un’Inter vera, non di scorta", aggiunge il quotidiano.