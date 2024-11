Gianluca Conte, conosciuto online con il nickname ITSQCP, è uno degli chef emergenti più apprezzati dalle nuove generazioni, oltre ad essere famoso sia in Italia che in America come Youtuber e Tiktoker. Di origini italo-americane, è conosciuto principalmente per la sua serie di cortometraggi culinari comici “Angry New Jersey Cooking Show”. Il suo canale Youtube conta 7.55 milioni di iscritti, mentre su Tiktok vanta 13 milioni di follower.