Cds – Inter-Lipsia, moviola: Pinheiro sbaglia metro sui falli. E Dumfries…

Il giorno dopo Inter-Lipsia, il Corriere dello Sport analizza la direzione arbitrale del portoghese João Pedro da Silva Pinheiro. Per il quotidiano prova insufficiente dell'arbitro, 5,5: "Non pulitissima la gara per il portoghese. Tecnicamente, metro non stabile: se non è fallo (e può non esserlo) su Dumfries di Lukeba in area del Lipsia, non lo era quella di Thuram sullo stesso Lukeba che ha portato all’annullamento della rete di Mkhitaryan. In totale, 23 falli fischiati e 5 cartellini gialli".