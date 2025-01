Si può superare il numero massimo di derby tra Inter e Milan in una sola stagione: ne parla oggi La Gazzetta dello Sport

Si può superare il numero massimo di derby tra Inter e Milan in una sola stagione. C’è aria di stracittadina secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Il numero massimo di derby disputati in una sola stagione, tra Inter e Milan, è stato di cinque, stabilito nel 2022-23, quando i due club si affrontarono in semifinale di Champions. Bene: in questa stagione si potrebbe stabilire il nuovo primato.