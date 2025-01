Donnarumma arriverebbe con un contratto lungo e importante per andare a scrivere nuove pagina nella seconda metà della sua carriera. È anche vero che 26 anni (o 27 se arrivasse l’anno prossimo a zero) di un portiere non equivalgono alla stessa età di un giocatore in movimento. Insomma bisogna dirlo: i numeri non combaciano alla perfezione ma potrebbero incastrarsi con le rispettive necessità grazie a uno sforzo da entrambe le parti”, si legge.