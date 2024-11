L'Inter si appresta ad affrontare due big match nel giro di pochi giorni: prima l'Arsenal in Champions e poi lo scontro diretto in campionato contro il Napoli

Due partite e finirà anche questo mini-ciclo. L'Inter si appresta ad affrontare due big match nel giro di pochi giorni: prima l'Arsenal in Champions e poi lo scontro diretto in campionato contro il Napoli. Due gare che richiederanno un dispendio di energie notevoli. "Di certo l’Inter avrà un dispendio fisico e mentale notevolissimo, mentre Antonio Conte potrà sintonizzare ogni energia esclusivamente sulla gara di San Siro. Un match di fondamentale importanza per l’Inter. Convinzione un po’ di tutti all’Inter è che battere il Napoli e ritrovarsi in testa alla classifica porterebbe la squadra a ritrovare quella cattiveria un po’ persa dopo lo scudetto vinto in carrozza un campionato fa", sottolinea Tuttosport.