Inter e Milan hanno inviato al Comune di Milano la manifestazione di interesse sullo stadio di San Siro e sulle aree intorno. Il progetto del nuovo stadio a San Siro, quindi, ha fatto un ulteriore passo avanti. Come sottolinea il Corriere della Sera , solo adesso il Comune comunicherà alle squadre la valutazione del valore economico dell’impianto e dell’area calcolata dall’Agenzia delle Entrate che, secondo indiscrezioni, si dovrebbe aggirare sui 200 milioni.

"Com’è noto, infatti, da tempo non si parla più di semplice diritto di superficie ma di acquisto. E che San Siro diventi una proprietà privata è fondamentale anche per consentire un vincolo «light» da parte della Soprintendenza che, come si sa, ha acconsentito a salvare del Meazza solo una parte del secondo anello che sarà integrato nel nuovo progetto (ancora tutto da studiare)".