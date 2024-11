L'Inter, dopo la vittoria col Verona, si concentra sulla Champions. La partita col Lipsia è fondamentale per proseguire il percorso e cercare di evitare i playoff per accedere agli ottavi.

"L'incrocio di domani a San Siro contro il Lipsia, già battuto dalla Juve in Germania, può irrobustire ulteriormente l'ipotesi di un accesso agli ottavi senza passare dai playoff. La truppa di Inzaghi viaggerà successivamente a Leverkusen per incrociare un Bayer attualmente 13° (7 punti), poi ospiterà lo Sparta Praga per ora fuori dalle elette (26°, 4 punti), per chiudere a San Siro contro una delle sorprese del torneo, il Monaco, 3° con 10 punti, dietro a Liverpool e Sporting di Lisbona", scrive La Gazzetta dello Sport.