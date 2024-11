Marco Bucciantini, dagli studi di Sky Calcio Club, ha elogiato l'Inter di Simone Inzaghi: "Le grandi squadre sono quelle più inclusive, le energie le risparmi quando ci sono, non quando è disperato. Se aspetti l'infortunio è una cosa disperata, non sai nemmeno dove peschi. Il turnover si fa adesso, in autunno, e ti torna comodo più avanti.

L'Inter resta la squadra che dà l'idea di una potenza che le altre non hanno. Arriva un certo momento in cui sembra che l'Inter possa fare tanti gol a tutti. È successo anche contro la squadra che difende meglio in Serie A, la Juventus poteva prendere tanti gol dall'Inter, l'Atalanta li ha presi, l'ha fatto anche ieri. Nell'Inter c'è quel momento di calcio totale, dove ti ritrovi i difensori in zone diverse del campo, che disorientano...