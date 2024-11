"Adesso che è finita pure la terza sosta in tre mesi, l’Inter può programmare senza impicci l’atteso doppio slalom. Mai come quest’anno la corsa in campionato e la corsa in Champions sono intrecciate come un gomitolo di lana: si vince in Italia per poter pensare all’Europa, si vince in Europa per avere campo libero in Italia. In fondo, anche l’anno passato, prima di salire su una stella, la squadra di Inzaghi aveva dovuto battagliare a lungo con la Juve, non solo in campo. Si è giocato a guardia e ladri, almeno a parole, prima che i nerazzurri facessero il vuoto. Anche in questa nuova annata l’obiettivo è prendere la vetta entro la fine dell’anno, così da poter volare verso Riad per la Supercoppa senza ansie", scrive La Gazzetta dello Sport.