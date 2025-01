"Quattro punti dovrebbero bastare, all’Inter, per entrare nelle prime otto. Tre stasera a Praga contro lo Sparta e uno a San Siro mercoledì 29 contro il Monaco. O viceversa, purché siano quattro e purché si migliori la differenza reti, oggi a più 6, non moltissimo, perché il rischio ammucchiata è concreto e in caso di parità saranno i gol a dirimere la questione sulle prime otto, che andranno dritte agli ottavi della nuova super Champions, senza passare per i playoff. Nel caso dell’Inter, la qualificazione diretta è quasi cruciale in chiave campionato/ scudetto. Evitare gli spareggi Champions equivale a giocare due gare in meno, a risparmiare energie, ad abbassare il pericolo infortuni. Forse il cassiere potrebbe essere interessato ai playoff per via dell’incasso in più, ma se lo spareggio andasse male? Meglio non rischiare, meglio portarsi avanti.