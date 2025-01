"Il quale, dopo lo sbarco di Oaktree in sede, è subito stato affiancato da Ralph negli appuntamenti istituzionali legati al progetto dello stadio di proprietà, segno di quanto sia importante il file per la proprietà: non a caso il fondo californiano ha dato l’impulso decisivo per sbloccare l’impasse con il Comune di Milano e contemporaneamente con il Milan che ha cambiato radicalmente gli orizzonti sul tema (il nuovo San Siro è tornato il piano A, mentre l’arena da costruire nell’area di San Donato è stato “declassata” a piano B, come sottolineato dal presidente Scaroni)".