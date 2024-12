Si chiude questa sera il programma della sedicesima giornata di Serie A: la Lazio di Marco Baroni ospita allo stadio Olimpico l'Inter di Simone Inzaghi , il grande ex di turno. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro, che ha deciso di puntare su Bisseck nel terzetto difensivo e su Dumfries sulla destra, lasciando inizialmente in panchina Darmian.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'unico ballottaggio si è risolto durante la rifinitura di ieri mattina ad Appiano. In difesa Inzaghi ha scelto Bisseck, per completare il terzetto vicino a De Vrij e Bastoni. Darmian partirà dunque dalla panchina, pronto a dare il cambio in caso di necessità in due posizioni, come terzo di difesa o come quinto a centrocampo al posto di Dumfries".