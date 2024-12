Si rivedranno, dunque, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez, oltre a Dumfries che non era neanche partito per la Germania a causa di una sindrome influenzale. In difesa Bastoni e De Vrij costretti agli straordinari, mentre - secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it - nell’unico dubbio di formazione c’è Bisseck in vantaggio su Darmian per una maglia in difesa.