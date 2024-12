"Da lepre a cacciatore. Dopo un intero campionato in fuga (con l’eccezione di un’unica giornata trascorsa alle spalle del Milan), adesso la prospettiva per l’Inter è di trascorrere le prossime settimane a inseguire il Napoli. Il rinvio della gara con la Fiorentina, infatti, ha dilatato il distacco rispetto ai partenopei, ora non più a portata di sorpasso. E visto che per il recupero se ne parlerà soltanto a febbraio, il cambio di “status” ha tutta l’aria di proseguire per un po’. Superfluo sottolineare come, dal punto di vista psicologico, il cambio sia totale. Vero che, un anno fa, proprio di questi tempi, Lautaro e compagni si ritrovavano con il fiato sul collo della Juventus. E, quindi, la pressione non mancava certo dalle parti della Pinetina. Il destino, però, era nelle loro mani. Tanto che, a furia di vittorie, sono stati i bianconeri a cedere, seppure non avessero impegni extra. Sotto questo aspetto, il Napoli si trova nelle stesse condizioni. Ma il primato permette agli uomini di Conte di viaggiare con maggiore leggerezza. Anche perché, al di là di tutto, l’Inter continua a essere la favorita per lo scudetto.