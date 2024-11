L'Inter è sempre più vicina ai playoff di Champions League, ma il vero obiettivo della squadra di Inzaghi è un altro. Viste le tante partite da giocare, evitarne qualcuna non farebbe male. Per questo i nerazzurri puntano alla qualificazione diretta, senza playoff.

"Chi va direttamente agli ottavi? Le proiezioni alla quarta dicono, in ordine, Liverpool (94,2%), Inter (83,4%), Sporting (75,7%), Barcellona (66,4%), Dortmund (55,7%), Atalanta (48,6%), Manchester City (41,5%) e Monaco (39%). Il Bayern è 9°. Per il Milan (12°) e la Juve (15a) è in teoria più dura, il Bologna non può più entrare tra le prime 8 (per 10 squadre l’obiettivo massimo sono i playoff)", riporta La Gazzetta dello Sport.