"La prima di Ranieri con la Roma? Giocare a Napoli è un compito arduo. In meno di una settimana non poteva certo risolvere i problemi di una squadra costruita male. Ieri il Napoli, lunedì prossimo l’Atalanta che gioca a ritmi altissimi. E la Roma quando trova squadre che giocano sopra ritmo va in difficoltà".