Tutto sul progetto Under 23 di casa Inter. Accelera il club nerazzurro in vista della prossima stagione, come sottolinea anche oggi Tuttosport. Si parte da un esempio concreto: “Tomas Palacios, difensore centrale acquistato dall’Independiente Rivadavia per 6.5 milioni più bonus negli ultimi giorni di mercato, finora in prima squadra ha giocato 9 minuti, recupero compreso, a Empoli. Vero è che un giovane cresce anche allenandosi con i big, però l’Inter, se l’andazzo continuerà a essere questo, dovrà valutare con la riapertura del mercato se mandarlo in prestito fino al termine della stagione, con tutte le incognite del caso che comportano queste operazioni. Nella stagione che verrà, il problema sarà risolto alla radice perché Palacios - come accade nel Milan a Francesco Camarda - potrà “sdoppiarsi” tra prima squadra ed Under 23.