Repubblica – Inter, vittoria ‘col musetto’ per smentire il teorema d’Arabia

L'impasse e il calendario

La squadra nerazzurra che ha giocato alle 15 per la prima volta dopo 133 partite, l'ultima volta era stato il 23 maggio 2o21, ha trovato per la prima volta nella storia del club la sesta vittoria consecutiva senza subire gol. A quello dell'Interci ha pensato Darmian. Poi Lautaro e Taremi 'si sono dannati per cercare un raddoppio che sarebbe stato prezioso, ma non è arrivato'. "Dell’impasse nerazzurra ha cercato di approfittare il Venezia, che in contropiede ha trovato il palo con Busio. Nel finale, a sfiorare il pari è stato Pohjanpalo. E così l’Inter ha portato a casa una vittoria che vale oro, per la classifica e per il morale. E aggiorna il contatore: nelle ultime sei di campionato ha segnato venti gol, incassandone uno", spiega il quotidiano.