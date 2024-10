Tutta l'Inter a disposizione di Simone Inzaghi. Oggi torna in gruppo Nicolò Barella , ma anche Tajon Buchanan è ormai pronto al pieno recupero, in tempi record. Un'altra ottima notizia dall'infermeria, che si svuota in vista dei prossimi impegni, a partire dalla Roma. Ecco come l'allenatore nerazzurro ha intenzione di ruotare i suoi giocatori secondo La Gazzetta dello Sport.

"Se la prima volta non si scorda mai, allora anche questi giorni di metà ottobre si scaveranno un posticino nella memoria di Inzaghi. Perché la sua Inter XXL, Simone non l’ha davvero mai allenata come da programmi estivi, non fino a questo momento almeno: tra un Lautaro spuntato per un Thuram scatenato, un Mkhitaryan sotto tono per un Calhanoglu ispirato, e in mezzo gli acciacchi di Dimarco, Barella e dello stesso Calha, da agosto in poi qualcosa è sempre mancato. La musica però sta per cambiare, perché l’Inter che Inzaghi ritroverà da oggi non sarà solo a fuoco come lo è stata solo a sprazzi finora: sarà finalmente piena e ricca di risorse. Tutti al loro posto, come nelle foto da poster.