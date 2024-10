GdS: “Inzaghi ha un’Inter a due facce: oggi colloquio con la squadra, tutti i nodi da sciogliere”

Tutto il peso della seconda stella. Giornata di analisi ieri per Simone Inzaghi e il suo staff dopo il pareggio subito in rimonta contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul momento di casa Inter:

“Il dato di partenza è nell’analisi del giorno dopo, che Simone Inzaghi ha fatto ieri mattina ad Appiano con il suo staff. Nessun colloquio con la squadra post Juventus, ci sarà oggi con tanto di analisi video, proprio alla vigilia della trasferta di Empoli. E l’allenatore, tornando a mente fredda sul 4-4 di San Siro, è riuscito a separare l’enorme delusione per la rimonta subita da una prestazione complessiva di squadra che non lo ha deluso, perché aver costruito tutte quelle palle gol contro una difesa che fino a due giorni fa in campionato aveva subito un solo gol su rigore non può non avere un valore. E dunque, pensa l’allenatore, c’è anche un po’ di casualità nel pareggio finale.