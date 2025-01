"Quant’è bello il Bologna, quanto fatica l’Inter. Orgoglio e frenate a San Siro. Il recupero finisce 2-2, in un’alternanza di situazioni ed emozioni: può essere contento stavolta Vincenzo Italiano, che aveva maledetto lo stesso risultato domenica contro la Roma. Aver pareggiato in casa dei campioni d’Italia, che venivano da sei vittorie di fila in campionato, è un test di maturità superato che abilita alle ambizioni europee. Simone Inzaghi invece deve riflettere sui cali di tensione della sua squadra, già costati la Supercoppa e quasi la partita di Venezia. Gli infortuni pesano ma in una rosa extralarge non possono essere un vero alibi. Intanto, aspettando la prosecuzione della partita di Firenze, il Napoli è scattato +3.