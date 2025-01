Dopo la partita contro il Bologna, Simone Inzaghi ha parlato con i giornalisti nella conferenza che si è tenuta nella sala stampa dello stadio Meazza. FCINTER1908.IT presente con i suoi inviati ha raccolto le sue dichiarazioni. «Valutazione del risultato? Non siamo per niente contenti ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Il Bologna è una squadra di valore, un avversario organizzato e nonostante qualche difficoltà a livello numerico gli avversari hanno fatto un'ottima prestazioni. Abbiamo avuto tante situazioni in cui dovevamo fare meglio su occasione di Thuram e due di Taremi. Ma sicuramente sui gol incassati potevamo fare meglio. Ma siamo andati sotto e a parte i primi 15-20 minuti in cui non abbiamo approcciato come al solito, ho visto un'ottima squadra contro un avversario fisico e ho visto una squadra che poteva fare il terzo».