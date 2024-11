Nell'Italia di Spalletti che ieri ha perso contro la Francia non ha ben figurato il centrocampo, sovrastato da quello di Deschamps. Fatica per Locatelli e Frattesi, bene invece Barella .

"L’Italia ha perso in mezzo la sua partita. Manuel Locatelli ha deluso, non ha raccolto l’assist di uno Spalletti che ha voluto fortemente recuperarlo. Ma di tutti i giocatori provati in quel ruolo dal commissario tecnico, dal post Europeo fino a ieri, lo juventino è stata la scelta meno felice. E’ parso quasi andare una velocità inferiore rispetto agli altri, velocità di pensiero e di esecuzione. La differenza con Rovella è stata sensibile, sia nel confronto con quanto visto in Belgio, sia ieri sera dopo l’ingresso in campo del centrocampista della Lazio", scrive La Gazzetta dello Sport.